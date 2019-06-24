Провизорам на выход!

Последнюю муниципальную аптеку с асептическим производством лекарств загнали в долги и выселяют из помещений

Закат МУП «Аптека №53» начался примерно в 2017 году, когда было принято необдуманное (или наоборот тщательно спланированное) решение. Тогда 1500 квадратных метров недвижимости, расположенной в разных частях города, отняли из оперативного управления МУП и отправили в казну города. Тогда же было принято решение отдать это имущество в аренду по рыночной цене своему же предприятию, которое несет социальные функции.

Уже тогда было понятно, что странная логика депутатов и чиновников не оправдает себя, и вот в 2019 году долг аптеки перевалил за 2 миллиона. На комитетах городского совета стала настойчиво звучать информация, что надо проверить деятельность «Аптеки №53». Ведь все аптеки прибыльные, а вот эта почему-то работает в убыток. Настойчивей всех к вопросу подступился депутат Тимур Нерушев. Въедливый, монотонный тон нардепа не сулил ничего хорошего руководству аптеки. А в помещения на улице Октябрьской все чаще стали наведываться ходоки и рассматривать помещения.

Депутатам была предоставлена информация по структуре долга, и выяснилось, что никому, кроме муниципалитета, аптека ничего не должна. Долги за лекарства выплачиваются, оборот за год аптеки составляет около 100 миллионов рублей. А вот аренду выплачивать не получается. Ничего удивительного в этом нет. Помещения, расположенные на Силикатном, Полесской, Металлургов, Октябрьской далеки от точек притяжения покупателей. Площадь большая, а цена аренды рыночная. Кстати, помещение на Силикатном власти позже отдали «Сбербанку» — абсолютно безвозмездно.

Уже на комитете городского совета выяснилось, что те самые выгодные муниципальные аптеки расположены на оживленных маршрутах и арендуют не более 100 квадратных метров, что позволяет работать с прибылью. А финансовый груз, повешенный на шею производственной аптеки, тянет ее ко дну.

Как стало ясно из беседы депутатов и директора Натальи Кабиной, сейчас рассматривается вопрос о переносе производства на улицу Металлургов, чтобы освободить помещение на Октябрьской, хотя несколькими годами ранее оттуда производство вывезли, так как там нет нормальных условий. Асептическое производство лекарств требует получения лицензии и ориентировано на маленьких детей.

Но к этим доводам как-то сомнительно относился депутат Нерушев. Его подготовленность к вопросу «Аптеки №53» поражала воображение. Например, он задал вопрос не бровь, а в глаз: каков оборот производства лекарств в общем обороте средств. Выяснилось, что из 100 млн это примерно 1,5 миллиона. Где-то около 1,5 процента, что, конечно, совсем не много. Наверное, с точки зрения бизнеса от такого производства лучше отказаться.

Также со скепсисом депутат отнесся к мнению провизоров, что аналогов производимых ими лекарств нет. И очень быстро стало ясно, что Нерушев видит и понимает лишь экономику и внемлет приятному шуршанию купюр. А вот эти провизорские страдания — пустое.

Немного приземлила собравшихся депутат Наталья Кирдеева, которая задалась вопросом, почему единственное предприятие Орловской области с подобной лицензией просто экономически уничтожается, причем самими учредителями. Почему нет поддержки областного департамента здравоохранения? Собственно, это был вопрос самим к себе. Ведь логично было бы отдать эти помещения в управление аптеке и не плодить долгов.

Однако ситуация на комитете явно была не полностью раскрыта. Ощущалось, что на этом мероприятии совсем ничего не решается. Руководитель комитета Владимир Бутусов находился как будто в параллельной реальности в отношении остальных депутатов. Депутаты не находили общего языка и голосовали абсолютно невпопад. Казалось, что, наоборот, ситуацию запутывают. С каким решением выйдет комитет на горсовет, вообще непонятно.

Вопрос долга аптеки в 2 миллиона рублей проходил как само собой разумеющееся явление, а вот недвижимость и эти 1500 квадратных метров явно были камнем преткновения.

На небольшой импровизированной экскурсии после заседания депутат Бутусов, осмотрев мощности, прямо сказал, что нельзя разрушать построенное производство. Нужно идти навстречу предприятию.

После окончания комитета на улице я увидел толпы студентов в форме. Здесь находится огромный университет МВД. Напротив университета на стипендиях студентов вырос небольшой трехэтажный торговый центр. На углу обосновалась сеть «Магнит», а вот до «Пятерочки» тут почти километр бежать.

Не хочется верить, что это заставило депутатов голосовать невпопад, разрабатывать план по переселению аптеки на микрорайон и даже два года назад принять решение и вогнать в долги свой МУП.

Владислав Числов, ИА «Орелград»