В Орле коллекторы замучили должников звонками

Приставы наказали коллекторов за навязчивость.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, нарушения законодательства были выявлены по результатам проверки. В ведомство пожаловались двое жителей Орла. Они задолжали микрокредитной организации.

«Граждане пожаловались на то, что организацией — профессиональным коллектором, действующей в интересах кредитора, превышено количество звонков и смс-сообщений, направленных на взыскание просроченной задолженности, — пояснили в УФССП. — Кроме того, в ряде случаев, сотрудники организации должным образом не представились и не предупреждали о ведении аудиозаписи разговора».

Напомним, что контролируют работу коллекторов именно судебные приставы. Поскольку факты, изложенные в жалобах, подтвердились, на коллекторскую компанию было составлено два протокола об административных правонарушениях.

Материалы были переданы на рассмотрение в арбитражный суд Орловской области. Он также признал компанию виновной в совершении правонарушений и наказал ее штрафами на общую сумму 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»