Жители рассказали, как «мамка» не пустила мэра Болхова на сход граждан

Они пытаются добиться ремонта дорог, но власть не идет им навстречу.

Жители Болхова во время общего собрания рассказали журналистам, что приглашали на одну из предыдущих встреч представителя городской власти, но супруга не выпустила его из дома.

Примечание. Из слов жителей непонятно, о ком именно идет речь — о главе Болхова Борисе Скворцове или председателе местного горсовета Владимире Анохине. По данным «Орелграда», горожане имеют в виду Скворцова: на встречу они приглашали представителя администрации, а не депутатского корпуса. Обновлено: автор видео Татьяна в беседе с корреспондентом «Орелграда» уточнила, что в истории фигурирует все-таки глава горсовета Владимир Анохин.

Активные жители не первый год пытаются добиться ремонта дорог. В самом удручающем состоянии трасса между Болховом и Мценском, а также улиц 29 июля, Г. Белова и Володарского. На автодороге «Болхов-Мценск» регулярно умирают люди — скорая не может довезти больных в тяжелом состоянии до другого райцентра.

С 2013 года жительница Татьяна Естина обращалась к районным и областным властям, в приемную президента Владимира Путина и «Единую Россию». Последние пять лет жители вынуждены латать трассу самостоятельно.

Другая жительница Татьяна Вылугина зачитала ответ замглавы департамента строительства и ЖКХ Орловской области Алексея Васильева. Он сослался на информацию администрации Болхова, которая заявила, что на улице 29 июля есть асфальтовое покрытие. Местные говорят, что не видели его никогда.

Но самую любопытную историю рассказала уличком Наталья Тимонина. По ее словам, в очередной раз пытаясь обсудить проблемы дорог и освещения, жители договорились о встрече с представителями администрации Болхова в одну из суббот 2018 года. На нее якобы был приглашен Владимир Анохин.

«Стали звонить, не отвечают. Мы поехали по домам – город маленький, все знают, кто где живет. Он [Анохин] сам вышел, говорит: «Сейчас оденусь, поеду». Следом вышла супруга [и говорит]: «Он никуда не поедет», — вспомнила Тимонина. — [Он бы еще сказал:] «Меня мамка не пустила».



ИА «Орелград»