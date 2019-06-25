Ливны оставили без колбасы

25.6.2019 | 11:13 Новости, Экономика

Филиал мясокомбината объявил о закрытии производства в городе.

Компания «Агролидер» — структурное подразделение «Ливенского мясокомбината», — объявила о прекращении своей деятельности. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны».

«Мы не смогли договориться по поводу аренды с арендодателем, но мы прорабатываем варианты открытия нашего производства в другом месте, — сообщил изданию директор «Агролидера» Андрей Пашкин, — в планах построить колбасный модуль, но уже не в городе, а в Ливенском районе. Ведутся переговоры с подрядчиком и подбирается место».

Сообщается, что коллектив планируется сохранить, поскольку все это высококвалифицированные специалисты.

«УЕ» также сообщает о том, что арбитражный суд Орловской области до 17 декабря продлил процедуру конкурсного управления в отношении АО «Агрофирма «Ливенское мясо». В состав этого общества входил «Ливенский мясокомбинат».

ИА «Орелград»

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