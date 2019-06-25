Названа сумма долга орловцев перед государством

Налоговая служба обнародовала сведения о задолженности жителей Орла.

По состоянию на 1 июня 2019 года в городе Орле числится более 176 миллионов рублей задолженности по имущественным налогам физических лиц. Такую информацию обнародовало региональное управление Федеральной налоговой службы России.

В ведомстве напоминают, что непогашенная задолженность может стать причиной неприятностей. Например, она способна испортить намечающийся отпуск. Ведь налоговики могут обратиться за взысканием долга в службу судебных приставов, а те вправе ограничить выезд должника за рубеж. Поэтому в разгар отпускного сезона налоговики рекомендуют орловцам заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам.

«Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», — сообщили в ведомстве. — Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России».

ИА «Орелград»