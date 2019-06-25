Облсуд пересмотрел приговор орловцу, который убил друга

25.6.2019 | 10:23 Новости, Происшествия

Суд вдвое увеличил сумму компенсации сестре погибшего

Орловский областной суд изменил приговор жителю Мценска, который в октябре 2018 года зарезал приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Молодой человек «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» избил жертву твердым тупым предметом и один раз вонзил в него нож. Удар пришелся прямо в сердце и оказался смертельным.

Свидетели рассказали, что убийца постоянно пил, и алкоголь разжигал в нем агрессию. В нетрезвом виде молодой человек регулярно избивал отца. Сам обвиняемый отказался давать показания.

Мценский райсуд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и постановил выплатить компенсацию сестре погибшего в размере 350 тысяч рублей. Решение было обжаловано, и областной суд в два раза увеличил сумму возмещения вреда – до 700 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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