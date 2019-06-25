В Орле в сентябре разыграют не один, а 48 депутатских мандатов

Облизбирком начал подготовку к сентябрьским выборам.

Избирательная комиссия Орловской области провела первое обучающее мероприятие по вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования. Напомним, он в этом году приходится на 8 сентября. В этот день в нашем регионе пройдут дополнительные выборы депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу № 145. Однако этим дело не ограничится.

Как сообщили в облизбиркоме, в этот де день выборы будут проведены на территории 15 муниципальных районов и одного городского округа Орловской области. Всего пройдет 39 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В результате будет замещено 48 мандатов депутатов.

«В организации подготовки и проведения выборов примут участие 16 избирательных комиссий, организующих выборы, в организации голосования и подсчета голосов избирателей в день голосования примут участие 43 участковые избирательные комиссии», — отметили в облизбиркоме.

ИА «Орелград»