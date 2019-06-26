На орловских чиновников завели дело из-за ЖКХ

Антимонопольное дело возбуждено по жалобе водоканала.

Ответчиком выступит управление муниципального имущества и архитектуры администрации Орловского района. Жалобу в УФАС на чиновников прислало ООО «Водсервис Пахомовский».

Ранее управление организовало торги на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных на территории Орловского района.

Как следует из жалобы, размер задатка значительно превысил размер обязательств, которые должны быть исполнены по концессионному соглашению. То есть для участия в торгах надо было заплатить больше, чем победитель торгов должен затем вложить.

Так, было предусмотрено два лота. Размер задатка по каждому из них составил 5 миллионов рублей. В то же время конкурсной документацией размер инвестиций по первому лоту предусмотрено в сумме 2,038 миллиона рублей, по второму лоту – 574,32 тысячи.

По мнению заявителя, установление такого размера задатка «ведет к отвлечению и удержанию организатором конкурса значительных средств участников и может привести к ограничению конкуренции, в частности, ограничению доступа к участию в конкурсе».

После проверки жалобы управлением ФАС был издан приказ о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первые слушания назначены на 9 июля. Сторонам предложено представить документы.

Напомним, это уже не первый подобный скандал в Орловском районе. Местные чиновники и ранее устанавливали задаток в огромном размере.

ИА «Орелград»