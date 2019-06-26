На орловском пляже спасли тонущего ребенка

Спасатель вовремя заметил, что мальчик уходит под воду

Спасатель МЧС Александр Николаев спас 11-летнего мальчика, который едва не утонул на городском пляже в Оке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел накануне, 25 июня, в 18 часов. Спасатель заметил, что группа детей неуверенно плавает, и начал наблюдать за ними. Когда один из мальчиков начал захлебываться и уходить под воду, Николаев бросился ему на помощь. Спасатель вытащил ребенка и передал его в руки матери. Мальчику даже не понадобилась медицинская помощь.

В МЧС попросили родителей не оставлять детей без присмотра на пляже.

«В большинстве случаев, почти всех опасных ситуаций, связанных с отдыхом на воде, можно избежать, соблюдая следующие правила поведения на воде в летнее время. Купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах; не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах; купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева», — напомнили в ведомстве.

ИА «Орелград»