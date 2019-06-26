Облсовет надумал изменить пенсионное законодательство РФ

Обращение к руководству страны планируется принять в ближайшие дни.

В повестку дня ближайшего заседания Орловского облсовета народных депутатов включен вопрос об обращении в Государственную Думу и правительство РФ. Орловские нардепы планируют попросить внести изменения в федеральное законодательство о пенсиях.

По их мнению, в правовом поле имеется пробел. Так, в ноябре 2018 года правительство страны утвердило список работ, производств, профессий, должностей и специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. То есть люди, занимавшие определенные должности, получили право на прибавку к пенсии.

В облсовете считают, что этот перечень следует расширить, поскольку многие должности и профессии, связанные с сельскохозяйственным производством, в него не вошли. В качестве примера парламентарии приводят такие профессии и должности как весовщик, заведующий сепараторным пунктом, оператор по инкубатории яиц и многие другие.

«Однако работники перечисленных и других не включенных в список профессий (должностей) также принимали непосредственное участие в процессе производства, учета, транспортировки, обеспечения хранения сельскохозяйственной продукции, прямо или косвенно подвергались воздействию опасных и вредных веществ, используемых в сельском хозяйстве, — говорится в проекте текста обращения. — Необходимо учитывать и тот факт, что работники профессий (должностей), не поименованных в списке, наравне с работниками включенных в него профессий (должностей) испытывали на себе особенности и негативные последствия жизни и работы в сельской местности».

Также утверждается, что закрытый, но неполный перечень «необоснованно умаляет вклад в развитие сельского хозяйства представителей других специальностей, без ежедневного труда которых нормальное функционирование предприятий агропромышленного комплекса было бы невозможно».

Кроме того, стаж работы в сельском хозяйстве определяется на основе записей в трудовых книжках, в которых часто встречаются неточные и произвольные формулировки. Наименование профессий (должностей) не основано на каком-либо едином справочнике работ, производств, профессий, должностей, специальностей в сельском хозяйстве.

Поэтому селянам отказывают в прибавке к пенсии по формальному признаку. Орловские депутаты попросят руководство страны «рассмотреть возможность расширения списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности».

По их мнению, необходимо законодательно закрепить установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии людям, проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве, и его дальнейшее сохранение вне зависимости от их проживания в сельской местности.

ИА «Орелград»