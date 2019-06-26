Орловчанка жестоко расправилась с братом

Убийство раскрыли в кратчайшие сроки.
Жительница Ливен ударила ножом и задушила своего 48-летнего брата, сообщили в Следственном комитете по Орловской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Тело погибшего нашли 24 июня в его квартире. Убийцу нашли в кратчайшие сроки. Оказалось, что с мужчиной расправилась его 44-летняя сестра.
В момент убийства она была пьяна. Резко почувствовав неприязнь к брату, женщина ударила его ножом, а затем задушила.
«В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.
ИА «Орелград»