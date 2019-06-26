Орловец угодил в колонию после спора с сотрудником ДПС

Мужчина осужден за повторную пьяную езду

Как сообщает Ливенский районный суд, обращен к исполнению обвинительный приговор в отношении местного жителя. Ранее мужчина уже имел подобные проблемы. Так, в июле 2017 года его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда водитель получил 300 часов обязательных работ.

Кроме того, его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Однако в августе 2018 года он был вновь задержан сотрудниками полиции. Мужчина на автомобиле ВАЗ-21093 передвигался по селу Никольскому Ливенского района.

Сотрудники ГИБДД отстранили его от управления в связи с наличием признаков опьянения. После этого вспыхнул спор. Водитель уверял, что не пьян. Но когда ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он отказался.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»