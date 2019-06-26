Орловец жестоко отомстил за отца

Мужчина до смерти забил приятеля своего родителя.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсуда, в апелляционной инстанции было рассмотрено дело в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Он несколько раз отбывал срок за тяжкие преступления. Новый проступок отправил его на 12 лет в колонию особого режима.

Преступление было совершено в ноябре 2018 года. В суде пояснили, что осужденный пришел в гости к своему отцу. Тот вместе с приятелем снимал квартиру. Отец был пьян. Он находился на кухне, когда пришел сын. Последний заметил на лице у родителя «свежие телесные повреждения».

«Он начал ругаться с отцом по поводу злоупотребления спиртным и выяснять, что произошло, — рассказали в облсуде. — Подумав, что отец подрался со своим приятелем, осужденный решил, что этот приятель больше не должен жить с отцом в одной квартире».

Мужчина вошел в комнату, где спал приятель отца, несколько раз ударил его и потребовал покинуть квартиру. Тот отказался, чем только разъярил осужденного. Злоумышленник жестоко избил свою жертву. Пострадавший умер не сразу. На следующий день ему стало хуже. Приехавшие по вызову медики пытались его реанимировать, но спасти жизнь мужчины не удалось.

Примечательно, что отец сам рассказал сыну по телефону о смерти своего приятеля. Преступник не стал скрываться и сам явился в полицию с повинной. В суде он признал свою вину в полном объеме.

Его осудили по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Приговор был обжалован в апелляции, но судебная коллегия по уголовным делам оставила его без изменения. Преступник приговорен к 12 годам лишения свободы.

ИА «Орелград»