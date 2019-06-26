Следователей полиции наказали за искажение статистики

К ответственности привлекли мценских полицейских.
По результатам прокурорской проверки за нарушения в сфере уголовно-правовой статистики к дисциплинарной ответственности привлечено четыре сотрудника полиции. Об этом официально сообщает прокуратура Орловской области.
Наказание понесли начальник следственного отдела МО МВД России «Мценский» и три следователя отдела полиции. Причиной стал отчет об основных показателях работы следствия, который был представлен в прокуратуру, Проверка показала, что в нем были отражены неполные сведения.
«Так, в отчете по установленной форме не были указаны данные о приостановлении предварительного расследования по пяти уголовным делам, что повлекло искажение статистической отчетности, — пояснили в прокуратуре региона. — Статистические показатели были скорректированы по указанию межрайонной прокуратуры».
По фактам нарушений было внесено представление в адрес начальника УВМД России по Орловской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по результатам служебной проверки сотрудники, допустившие нарушения в статистической отчетности и их непосредственный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
ИА «Орелград»