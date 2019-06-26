Следователей полиции наказали за искажение статистики

26.6.2019 | 12:04 Новости, Общество

К ответственности привлекли мценских полицейских.

По результатам прокурорской проверки за нарушения в сфере уголовно-правовой статистики к дисциплинарной ответственности привлечено четыре сотрудника полиции. Об этом официально сообщает прокуратура Орловской области.

Наказание понесли начальник следственного отдела МО МВД России «Мценский» и три следователя отдела полиции. Причиной стал отчет об основных показателях работы следствия, который был представлен в прокуратуру, Проверка показала, что в нем были отражены неполные сведения.

«Так, в отчете по установленной форме не были указаны данные о приостановлении предварительного расследования по пяти уголовным делам, что повлекло искажение статистической отчетности, — пояснили в прокуратуре региона. — Статистические показатели были скорректированы по указанию межрайонной прокуратуры».

По фактам нарушений было внесено представление в адрес начальника УВМД России по Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по результатам служебной проверки сотрудники, допустившие нарушения в статистической отчетности и их непосредственный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования