В Ливнах вернули на место памятник-самолет

26.6.2019 | 10:02 Новости, Общество

Сейчас идет ремонт постамента.

В Ливнах вернули на постамент макет самолета, который упал и разбился 8 января после сильных снегопадов. Об этом сообщает издание «Уездный город Ливны».

Самолет привезли и установили утром 25 июня. Рабочие приступили к обновлению постамента, на котором располагается памятник. Его уже уменьшили, а самолет поднялся выше.

«В 2020 году будет благоустроен сквер имени Н.Н. Поликарпова, где установлен самолёт. Проект благоустройства, по заверению чиновников администрации, обязательно пройдёт обсуждение на публичных слушаниях», — пишет портал.

  • Макет самолета в честь советского авиаконструктора Николая Поликарпова был установлен в Ливнах в 1984 году. Похожий памятник располагается в Орле на улице Комсомольской.
  • Ремонтом самолета занимались специалисты «Ливгидромаша».

ИА «Орелград»

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