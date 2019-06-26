В Ливнах вернули на место памятник-самолет

Сейчас идет ремонт постамента.

В Ливнах вернули на постамент макет самолета, который упал и разбился 8 января после сильных снегопадов. Об этом сообщает издание «Уездный город Ливны».

Самолет привезли и установили утром 25 июня. Рабочие приступили к обновлению постамента, на котором располагается памятник. Его уже уменьшили, а самолет поднялся выше.

«В 2020 году будет благоустроен сквер имени Н.Н. Поликарпова, где установлен самолёт. Проект благоустройства, по заверению чиновников администрации, обязательно пройдёт обсуждение на публичных слушаниях», — пишет портал.

Макет самолета в честь советского авиаконструктора Николая Поликарпова был установлен в Ливнах в 1984 году. Похожий памятник располагается в Орле на улице Комсомольской.

Ремонтом самолета занимались специалисты «Ливгидромаша».

ИА «Орелград»