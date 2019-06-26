В Орловской области начали наказывать из-за клещей

Наказание связано с неисполнением требований санитарного законодательства.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в текущем году в Орловской области составлено уже два административных протокола за неисполнение требований санитарного законодательства по профилактике инфекций, передающихся с укусом клещей. Речь идет об организации и проведении так называемых акарицидных обработок.

Протоколы составлены по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Кстати, для организаций за такое нарушение предусмотрен не только штраф, но и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По оперативным данным Роспотребнадзора, в Орловской области энтомологические обследования проведены на территориях общей площадью 427,25 га, акарицидные обработки — на площади 322,05 га.

Однако клещей это пока не сдерживает. По состоянию на 21 июня в лечебно-профилактические учреждения области обратилось 1142 человека, пострадавшие от укусов клещей, в том числе 350 детей.

«Обращаемость по поводу присасывания клещей на уровне среднемноголетних данных, — отметили в Роспотребнадзоре. – Инфицированность боррелиями клещей, снятых с людей, составила 15,7 процента. В текущем сезоне заболевания, передающиеся с укусом клещей, на территории области не зарегистрированы».

ИА «Орелград»