Пьяный водитель устроил массовое ДТП на Лескова

27.6.2019 | 15:51 Новости, Происшествия

Он протаранил три автомобиля

В Орле на улице Лескова напротив Троицкого кладбища случилось массовое ДТП. Об этом сообщается в группе «Типичное такси».

На опубликованном видео мужчина рассказывает очевидцу, что виновником аварии стал пьяный водитель. Он протаранил три автомобиля.

Участниками ДТП стали грузовик, «Лада Приора» и автомобиль такси «Лада Ларгус». Судя по всему, «Приора» двигалась в сторону Пионерской улицы и заехала на встречную полосу — автомобиль имеет самые серьезные повреждения.

Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно.

ИА «Орелград», 

фото: «Орел Автомобильный»

 

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