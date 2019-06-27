Пьяный водитель устроил массовое ДТП на Лескова

Он протаранил три автомобиля

В Орле на улице Лескова напротив Троицкого кладбища случилось массовое ДТП. Об этом сообщается в группе «Типичное такси».

На опубликованном видео мужчина рассказывает очевидцу, что виновником аварии стал пьяный водитель. Он протаранил три автомобиля.

Участниками ДТП стали грузовик, «Лада Приора» и автомобиль такси «Лада Ларгус». Судя по всему, «Приора» двигалась в сторону Пионерской улицы и заехала на встречную полосу — автомобиль имеет самые серьезные повреждения.

Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно.

ИА «Орелград»,

фото: «Орел Автомобильный»