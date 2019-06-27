В Орле иномарка сбила девушку

Инцидент произошел на улице Ляшко

В Орле автомобиль «Дэу Нексия» сбил 20-летнюю девушку, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Об аварии инспекторы узнали от врачей больницы им. Семашко. Девушка обратилась к ним за медицинской помощью и рассказала, что ее сбил автомобиль «Дэу Нексия».

В ходе проверки выяснилось, что за рулем иномарки был 72-летний мужчина. Он ехал по улице Ляшко от улицы 5 августа к улице Пушкина. Напротив дома №100 он сбил пешехода, которая переходила дорогу по «зебре».

ИА «Орелград»