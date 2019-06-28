Комиссия по этике наказала Рыбакова за слова о «негодяе»

Депутат не признал вину

Комиссия по этике орловского облсовета признала, что депутат Игорь Рыбаков нарушил правила депутатской этики и оскорбил спикера Леонида Музалевского. Решение огласил народный избранник Геннадий Сафонов на сессии 28 июня.

Напомним, после отчета Музалевского о работе за 2018 год Рыбаков сказал, что при спикере были приняты законы, резко ухудшившие жизнь орловцев, и после этого добавил: «Человек, который делает негодные поступки, называется негодяем».

После речи Сафонова Игорь Рыбаков сказал, что прямого оскорбления в его словах не было. Ему возразил вице-спикер Олег Кошелев: «Завуалированные фразы мы тоже все понимаем. Оскорбление остается оскорблением, даже если оно выражено не в прямой форме».

Первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин напомнил Рыбакову правила поведения депутата: нужно быть доброжелательным, учитывать иное мнение, в общении придерживаться делового стиля.

«Я читал и читаю все эти правила. Когда принимаются законы, ухудшающие жизнь людей – рост транспортного налога, [налогов] на землю, на недвижимость – я считаю, что мы не должны так делать. Я имею право критиковать», — ответил Рыбаков.

Музалевский подчеркнул, что облсовет не имеет отношения к этим законам.

По информации «Орелграда», решение комиссии по этике поддержал общественный консультативный совет ветеранов, в который входит более 30 организаций. Среди них — орловское отделение «Союза пенсионеров России», «Совет солдатских матерей», «Объединение ветеранов боевых действий ОВД и внутренних войск Орловской области» и другие.

ИА «Орелград»