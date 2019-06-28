Мэрия предупредила о «бюджетном капкане», в который может угодить Орел

Новая угроза была обсуждена на заседании горсовета.

Городские парламентарии внесли поправки в муниципальный бюджет текущего года. Как пояснили в пресс-службе горсовета, с докладом по данному вопросу выступил замглавы администрации города Орла Игорь Краличев.

Он передал пожелание мэрии направить более 14 миллионов рублей на погашение кредиторской задолженности образовательных учреждений. Кроме того, 18 миллионов рублей было предложено выделить на исполнение судебных актов и предписаний надзорных органов.

«Отсутствие ассигнований на оплату исполнительных документов, предъявленных к лицевым счетам МКУ «УКХ г.Орла», администрации города Орла приведет к блокировке их счетов и невозможности осуществлять операции по обслуживанию муниципального долга, содержанию городского хозяйства», — предупредил Краличев.

Депутаты проголосовали за поправки.

ИА «Орелград»