Музалевский призвал фракцию КПРФ не размахивать флагами

На сессии вновь поспорили, кто внес законопроект о транспортном налоге

Диалог произошел во время обсуждения вопроса по предоставлению льгот по транспортному налогу многодетным семьям.

Ранее сенатор и лидер областных коммунистов Василий Иконников на комитете облсовета выразил недовольство, что законопроект, внесенный им и фракцией КПРФ, был «завернут», и похожий был внесен спикером Леонидом Музалевским.

Чуть позже выяснилось, что КПРФ отправила проект губернатору, откуда он шел в облсовет до середины мая. Тем временем единороссы сделали свой без ошибок и удачно провели его. На комитете Василий Иконников обвинил в этом работников аппарата облсовета и назвал их «обслугой депутатов».

Сегодня на сессии КПРФ повторила свою позицию и обвинила «Единую Россию» в плагиате. Леонид Музалевский возразил коммунистической фракции и сообщил, что нужно заботиться о людях, а не размахивать флагами и перетягивать одеяло. В завершение он сравнил фракцию с рыбами-прилипалами.

Дискуссия продолжилась. Вице-спикер Михаил Вдовин напомнил коммунистам, что у людей гораздо больше проблем.

«У нас какая цель – флагами помахать, у кого больше флагов? Советую фракции КПРФ во главе с членом Совета Федерации Василием Иконниковым более качественно работать, тем более имея такой политический опыт», — сказал Вдовин.

Хронологию ситуации напомнил глава бюджетного комитета Сергей Волков. По его словам, Леонид Музалевский внес законопроект в облсовет 15 апреля, а Василий Иконников — 17 мая.

«В чем проблема? Кто хочет на кого натянуть одеяло – мне совершенно непонятно. Если уж на то пошло – «Справедливая Россия» еще раньше внесла законопроект. Вы здесь шоу хотите устроить?» — спросил спикер у Иконникова.

Сенатор заявил, что все депутаты независимо от политической принадлежности хотят снизить налоговую нагрузку на многодетных семей, «но есть одно «но».

«Фракция КПРФ при внесении законопроекта не позиционировалась как политическая партия. Там указано, что вносят сенатор и депутаты. Мы заранее обратились к губернатору, зная, что без заключения губернатора ни один законопроект, связанный с финансами, не может быть рассмотрен в облсовете, — сказал Иконников. — Там был один недочет, мы его исправили и внесли на заседание комитета. Мы не идеальны. Но где вообще аппарат? Когда мы внесли, по регламенту в течение двух дней он направляется в бюджетный комитет, и они должны с ним работать. Нужно было взять один законопроект, доработать и сказать – мы все вместе, мы от областного совета».

В ответ на это Музалевский напомнил члену СФ, что обсуждал ситуацию с ним лично. И предлагал внести документ с двумя подписями — своей и Иконникова. По его словам, сенатор отказался и «ушел из кабинета».

«Пять лет вы были депутатом Госдумы и два с половиной года – сенатором. Наконец-то вы начинаете работать на благо наших избирателей», — сказал спикер Иконникову.

В итоге законопроект был принят в двух чтениях единогласно.

ИА «Орелград»