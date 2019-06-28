Над Орловской областью нависла дикая угроза

Численность дикого кабана по сравнению с прошлым годов выросла вдвое.

Тревожную статистику озвучили сотрудники ветеринарной службы на совещании, прошедшем в администрации Орловского района. Оно было посвящено вопросам противодействия распространению африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщили в администрации района, с основным докладом выступил главный ветеринарный врач филиала БУ ОО «Орловский ОВЦ» Сергей Логвинов.

По его словам, в 2018 году на территории Орловской области было зарегистрировано 7 случаев африканской чумы свиней, в 2019 году подобные случаи пока не регистрировались. Однако угроза сохраняется. Одним из разносчиков смертельно опасного вируса являются дикие кабаны. А их поголовье в орловских лесах значительно увеличилось.

На совещании были озвучены данные Минприроды России. Согласно им численность дикого кабана на территории Орловкой области в 2019 году составляет около 1300 голов. За аналогичный период 2018 года она составляла 634 особи.

«В связи с этим на заседании комиссии по предупреждению завоза и распространения на территории Орловской области африканской чумы свиней было поручено соответствующим органам обеспечить проведение более ответственного ежегодного учета поголовья кабана, а также принять исчерпывающие меры по максимальному сокращению численности дикого кабанов вокруг крупных и средних свиноводческих предприятий в регионе», — сообщили в администрации района.

Впрочем, большинство зарегистрированных на территории Орловской области вспышек пришлось на частный сектор.

ИА «Орелград»