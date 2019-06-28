Названа стоимость реконструкции Красного моста

Работы обойдутся бюджету примерно в 1,5 миллиарда рублей.

Администрация города Орла утвердила в новой редакции ведомственную целевую программу «Муниципальная адресная инвестиционная программа». Согласно ей в 2019 году объем финансирования планируется в сумме 550,5 миллиона рублей, в 2020 году прогнозируется в сумме 834,89 миллиона, в 2021-м — в сумме 711,7 миллиона рублей.

Программа предусматривает строительство и ремонт многих объектов улично-дорожной сети областной столицы. В их число попал и Красный мост. Согласно обновленной редакции программы в 2019 году на проектирование реконструкции этого сооружения должно быть выделено 49,352 миллиона рублей.

Из них бюджет области должен дать 46,884 миллиона рублей, остальное добавит муниципальный бюджет. Реконструкция должна быть завершена в 2021 году. Уже в текущем году на ее проведение планируется выделить 287,878 миллиона рублей. Объем финансирования работ в 2020 и 2021 годах должен составить по 600 миллионов рублей.

Основную финансовую нагрузку возьмет на себя федеральный бюджет. Область и город за три года добавят сообща порядка 30 миллионов рублей.

ИА «Орелград»