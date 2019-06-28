Женщина выжила, а мужчину задержали.

Следственный комитет задержал 45-летнего жителя Дмитровского района. Его подозревают в покушении на убийство своей сожительницы, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 27 июня орловец избил возлюбленную молотком и топором. В этот момент он был пьян. Женщина выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии.

«В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в СК.

ИА «Орелград»