Орловец избил возлюбленную молотком и топором

28.6.2019 | 16:32 Новости, Происшествия

Женщина выжила, а мужчину задержали.

Следственный комитет задержал 45-летнего жителя Дмитровского района. Его подозревают в покушении на убийство своей сожительницы, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 27 июня орловец избил возлюбленную молотком и топором. В этот момент он был пьян. Женщина выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии.

«В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в СК.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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