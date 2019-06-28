Орловские школы увековечат память погибших выпускников

Горсовет разрешил установить мемориальные доски.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, парламентарии на прошедшем заседании поддержали инициативу пяти орловских школ. На стенах учебных заведений планируется установить мемориальные доски в память о выпускниках, погибших при исполнении воинского долга. Горсовету идея пришлась по душе.

Так, на стене гимназии № 16 появится мемориальная доска в память о погибшем на Северном Кавказе Алексее Костомарове, на стене гимназии № 19 – в память об Артуре Песлякове, посмертно награжденном Орденом Мужества.

Лицей № 22 увековечит память своего выпускника Владимира Маркова, а лицей № 21 — память погибшего в Афганистане Юрия Астахова, посмертно награжденного Орденом Красной звезды.

Кроме того, школа №13 установит мемориальную доску в память об Алексее Гордюшине, также посмертно награжденном Орденом Мужества.

ИА «Орелград»