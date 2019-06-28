Орловским депутатам будут платить по 300 рублей в месяц

28.6.2019 | 13:39 Новости, Экономика

Райсовет Орловского района пересмотрел гарантии.

Как сообщили в Орловском районном Совете народных депутатов, на прошедшем заседании были пересмотрены гарантии, предоставленные главе района, председателю и депутатам.

Например, для спикера исключаются положения, касающиеся выплаты денежного содержания. Еще в мае текущего года изменился его статус. Теперь председатель райсовета выполняет свои полномочия на непостоянной основе, то есть без заработной платы.

«Также депутаты вправе рассчитывать на возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности за счет средств бюджета района, — пояснили в районном парламенте. — Депутатам, по их заявлению, может быть предоставлена ежеквартальная выплата, не превышающая 300 рублей, при условии посещений без пропусков заседаний постоянных комитетов и районного совета за исключением уважительных причин их отсутствия на заседаниях — таких, как болезнь, отпуск и т.д.»

Исключение сделано для нардепов, которые являются главами поселений. У них есть служебный транспорт, поэтому им по 300 рублей платить не будут. Кстати, из 28 депутатов против проголосовал только один. Его не устроила сумма, которую он назвал «крайне незначительной».

ИА «Орелград»

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