Под Орлом суд поручил полиции уничтожить самогон

Дело о производстве крепкого напитка рассмотрели в Хомутово.

Как сообщили в Новодеревеньковском районном суде, обвинение в совершении административного правонарушения было предъявлено жительнице поселка Красная Заря.

Было установлено, что она в домашних условиях изготовила самогон. На дому же она и торговала им. Один из покупателей, на ее беду, оказался «подсадным». В суде он рассказал, что женщина продала ему бутылку самогона объемом 0,45 литра за 100 рублей.

Женщину признали виновной в том, что она торговала крепким спиртным напитком, не имея лицензии на продажу алкогольной продукции. Ее наказали административным штрафом в размере 1500 рублей.

Вещественное доказательство — бутылку с крепким спиртным напитком домашней выработки, суд постановил уничтожить, поручив исполнение полиции по обслуживанию района.

ИА «Орелград»