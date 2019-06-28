Под Орлом суд поручил полиции уничтожить самогон

28.6.2019 | 16:01 Новости, Общество

Дело о производстве крепкого напитка рассмотрели в Хомутово.

Как сообщили в Новодеревеньковском районном суде, обвинение в совершении административного правонарушения было предъявлено жительнице поселка Красная Заря.

Было установлено, что она в домашних условиях изготовила самогон. На дому же она и торговала им. Один из покупателей, на ее беду, оказался «подсадным». В суде он рассказал, что женщина продала ему бутылку самогона объемом 0,45 литра за 100 рублей.

Женщину признали виновной в том, что она торговала крепким спиртным напитком, не имея лицензии на продажу алкогольной продукции. Ее наказали административным штрафом в размере 1500 рублей.

Вещественное доказательство — бутылку с крепким спиртным напитком домашней выработки, суд постановил уничтожить, поручив исполнение полиции по обслуживанию района.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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