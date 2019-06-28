Стало известно, кто виноват в «паровозике с подъемом» в Орле

28.6.2019 | 11:21 Новости, Происшествия

Водителя трамвая оштрафовали на 1500 рублей.

В Орле водителя трамвая оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за ДТП с участием трех автомобилей, один из которых заехал под другой. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

«Установлено, что водитель трамвая не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение», — говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, авария произошла вечером 27 июня чуть выше перекрестка улиц 5 августа и 1-й Курской. Судя по всему, Трамвай врезался в едущую впереди иномарку. Та, в свою очередь, подцепила попутный кроссовер, вследствие чего он задней частью лег ей на капот.

ИА «Орелград»

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