В Орле техосмотр по интернету признали незаконным

Суд постановил закрыть доступ к сайту для автовладельцев.

Административное исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц подал прокурор Заводского района города Орла. Из него следует, что в ходе планового мониторинга в Сети был обнаружен сайт, содержащий сомнительную с точки зрения закона информацию.

Доступ к нему является свободным. Посетителям портала предлагается за определенную плату получить диагностическую карту без прохождения технического осмотра автомобиля.

На сайте имеется подробная информация о стоимости изготовления «документа» и способах его доставки. Пользователю предлагается самостоятельно заполнить поля, внеся в них все необходимые для изготовления диагностической карты сведения о транспортном средстве.

«Сведения, размещенные на сайте, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможности и допустимости приобретения нелегальных документов, побуждают неопределенный круг лиц к совершению преступлений и способствуют их совершению, — следует из материалов дела. — При этом указанные сведения не содержат указаний на противоправность данных действий и установленную законом ответственность в случае их совершения».

Прокуратура также подчеркнула, что предоставление свободного доступа к сайту, на котором возможно покупка поддельных диагностических карт, противоречит целям и задачам действующего законодательства.

Иск был удовлетворен. Заводской райсуд Орла признал информацию, размещенную на спорном сайте, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

ИА «Орелград»