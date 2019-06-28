В Орле завели 7 дел против террористов и экстремистов

Борьбу с экстремизмом обсудили правоохранители региона.

Как сообщает прокуратура Орловской области, вопрос был поднят на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона. Оно прошло под председательством прокурора Орловской области Ивана Полуэктова.

«На совещании обсуждено состояние работы правоохранительных органов области по профилактике радикальных проявлений в молодежной среде, соблюдению законодательства о противодействии экстремистской деятельности», — пояснили в надзорном ведомстве.

Было отмечено, что в Орловской области возбуждено 4 уголовных дела о преступлениях экстремистской направленности и 3 — о преступлениях террористического характера. По трем делам уже вынесены обвинительные приговоры.

В целом в 2019 году в рамках надзорной деятельности прокуроры выявили более 560 нарушений законодательства о межнациональных отношениях, противодействии терроризму и экстремизму. Было внесено свыше 340 актов прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которых к административной и дисциплинарной ответственности привлекли более 240 должностных лиц.

«Выявлялись факты ненадлежащего проведения профилактической работы, распространения экстремистских материалов и материалов террористического характера через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», — добавили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»