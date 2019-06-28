В Орле завели 7 дел против террористов и экстремистов

28.6.2019 | 12:29 Новости, Происшествия

Борьбу с экстремизмом обсудили правоохранители региона. 

Как сообщает прокуратура Орловской области, вопрос был поднят на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона. Оно прошло под председательством прокурора Орловской области Ивана Полуэктова.

«На совещании обсуждено состояние работы правоохранительных органов области по профилактике радикальных проявлений в молодежной среде, соблюдению законодательства о противодействии экстремистской деятельности», — пояснили в надзорном ведомстве.

Было отмечено, что в Орловской области возбуждено 4 уголовных дела о преступлениях экстремистской направленности и 3 — о преступлениях террористического характера. По трем делам уже вынесены обвинительные приговоры.

В целом в 2019 году в рамках надзорной деятельности прокуроры выявили более 560 нарушений законодательства о межнациональных отношениях, противодействии терроризму и экстремизму. Было внесено свыше 340 актов прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которых к административной и дисциплинарной ответственности привлекли более 240 должностных лиц.

«Выявлялись факты ненадлежащего проведения профилактической работы, распространения экстремистских материалов и материалов террористического характера через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», — добавили в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования