Орел отобрали для проведения финансового эксперимента

Наш регион вошел в число участников пилотного проекта.

Орловская область стала одним из восьми регионов страны, отобранных для участия в проекте финансового просвещения. Как пояснили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения Банка России, Федерального агентства по делам молодежи и Ассоциации волонтерских центров (АВЦ).

О том, что Орловская область стала его участником, было заявлено на прошедшем в подмосковном Одинцово V Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения. Там же были презентованы лучшие практик. Значимая часть работы, отметили в ОГУ, была посвящена взаимодействию волонтеров с так называемыми уязвимыми категориями населения.

«Особый интерес участников конгресса вызвало обсуждение геймификации как современного способа донесения информации по финансовой грамотности, — сообщили в опорном вузе. — Многообразие интерактивных инструментов — от настольных игр до онлайн-квестов и мобильных приложений — позволяет охватить все целевые аудитории».

ИА «Орелград»