Орловец обвинил полицию в давлении на него

Житель Орла предстал перед судом после «неудачной находки».

Как сообщает суд Железнодорожного района города Орла, местный житель был признан виновным в незаконном приобретении и хранении амфетамина. Это психотропное вещество, свободный оборот которого запрещен.

Молодого человека задержали сотрудники полиции. При личном досмотре в кармане у него был обнаружен бумажный сверток с неким веществом. Экспертиза показала, что это амфетамин. На следствии молодой человек клялся, что не покупал наркотик.

По его словам, бумажный сверток он подобрал на земле в лесопосадке неподалеку от СНТ «Заря». В ходе предварительного следствия вину он признал в полном объеме. Однако в судебном заседании изменил позицию и вину не признал. Он заявил, что «сотрудники полиции принудили его сознаться в том, чего он не совершал».

Однако суд счел показания на предварительном следствии достоверными, а попытку их опорочить признал несостоятельной, «предпринятой как способ защиты с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление».

Факт оказания давления на подсудимого со стороны сотрудников полиции не нашел подтверждения в ходе судебного заседания. В результате мужчину наказали штрафом в размере 25 тысяч рублей.

Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»