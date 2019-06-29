Орловские осужденные оказались не очень хорошими

29.6.2019 | 15:38 Новости, Общество

Прокуратура проверила осужденных, освобожденных условно-досрочно.

Прокуратура Орловской области озвучила результаты надзора за соблюдением законодательства при замене осужденным уголовного наказания и их условно-досрочном освобождении из колоний. Итоги оказались неутешительными. Общий вывод: учреждениями уголовно-исполнительной системы и органами внутренних дел не обеспечивается безусловное исполнение требований уголовно-исполнительного законодательства.

Например, в текущем году более чем 300 осужденным после вмешательства прокуратуры судами был продлен испытательный срок, заменено назначенное наказание более строгим видом наказания или отменено условное осуждение. Кроме того, на этих людей возложили дополнительные ограничения и обязанности.

Как сообщает прокуратура региона, в регионе были случаи, когда сотрудники колоний предоставляли суду неполные характеристики осужденных, просивших об условно-досрочном освобождении. В них не было информации о реальном отношении заключенных к труду, а также об их истинном поведении за решеткой.

«Например, при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного Ч. установлено, что он поощрен благодарностью, — рассказали в прокуратуре. — Однако документы, подтверждающие основание для его поощрения, отсутствовали. В результате вмешательства прокурора в удовлетворении ходатайства Ч. об условно-досрочном освобождении было отказано ввиду отсутствия законных оснований».

Были выявлены и другие нарушения. По итогам проверок было внесено 49 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 50 сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел.
Кроме того, пять должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений закона.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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