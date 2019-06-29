Прокуратура отсудила деньги покойников

Надзорное ведомство выиграло суд у психоневрологического интерната.

Сразу четыре однотипных иска выиграл прокурор Орловского района у Бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Орловской области «Добринский психоневрологический интернат». Иски были поданы в связи с осуществлением надзора за исполнением законов об использовании государственного имущества.

Как следует из текстов заявлений, ранее прокуратура провела проверку использования денежных средств, принадлежавших умершим пациентам интерната.

В результате на лицевых счетах четырех покойных были обнаружены некоторые суммы денег – от 5 до 88 тысяч рублей. Никто до настоящего времени после их смерти наследственное имущество не принял. Поэтому прокурор просил признать имущество умерших пациентов выморочным.

Исковые требования были удовлетворены. Право собственности на денежные средства, находящиеся на счетах покойных людей, признано за Российской Федерацией.

ИА «Орелград»