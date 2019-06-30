ОГАУ попался на нарушении закона о закупках

Факт нарушения закона выявила антимонопольная служба.

Управление ФАС России по Орловской области выдало предписание Орловскому государственному аграрному университету по итогам рассмотрения антимонопольного дела. Оно было возбуждено по жалобе одной из местных компаний.

Она сообщила, что в 2018 году ОГАУ в результате проведенных закупок заключил два идентичных договора с единственным поставщиком на услуги по переводу компьютерных баз данных из имеющейся системы в программу «1С».

По мнению заявителя, произведенное дробление единой закупки на выполнение одноименных работ и заключение договоров с единственным поставщиком лишило другие компании возможности поучаствовать в тендере, тем самым ограничило конкуренцию, что противоречит действующему законодательству.

Для рассмотрения дела была создана специальная комиссия. Она установила, что на товарном рынке услуг по технической поддержке информационных технологий, информационному обеспечению, консультативной деятельности и работе в области компьютерных технологий в географических границах Орловской области в 2018 году деятельность осуществляли более пяти компаний.

Часть из них одновременно оказывает услуги по переводу компьютерных баз данных из системы «Парус 8.0» в программу «1С: Зарплата и кадры» и системы «1С» в программы «1С» новых редакций и версий. То есть все они потенциально моги бы принять участие в закупке.

Однако университет выбрал одно конкретное ООО, сославшись на норму закона, позволяющую производить небольшие закупки у единственного поставщика. УФАС же увидело в этом признаки нарушения закона.

«Как показывает судебная практика для целей экономической эффективности закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика целесообразна в случае, если такие товары, работы и услуги обращаются на низко конкурентных рынках или проведение конкурсных, аукционных процедур нецелесообразно по объективным причинам (например, ликвидация последствий непреодолимой силы), — говорится в решении антимонопольной комиссии. — Кроме того, закупка товаров, работ и услуг у единственного поставщика возможна по результатам несостоявшейся конкурентной закупочной процедуры».

В случае проведения закупки на конкурентной основе заказчик, возможно, смог бы приобрести данные услуги по более низкой цене. Единственный поставщик получил преимущественное положение. Другие хозяйствующие субъекты были лишены возможности поучаствовать в этой закупке.

По мнению УФАС, раздробленные и оформленные самостоятельными договорами услуги «имели своей целью уйти от соблюдения процедур проведения торгов».

Комиссия признала факт нарушения ОГАУ пункта 2 части 1 статьи 17 «Закона о защите конкуренции». Университету выдано обязательное для исполнения предписание о «совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции на товарном рынке услуг консультативной деятельности и работы в области компьютерных технологий».

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административной ответственности. Отметим, что решение УФАС может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.

ИА «Орелград»