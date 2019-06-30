Орловцам предложили поискать редких животных

Чиновники приступили к переизданию региональной Красной книги.

В Орловской области ведется работа по изданию Красной книги региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Сбор предложений о включении объектов животного и растительного мира в Красную книгу проводит управление эконадзора и природопользования.

«Предложения принимаются от научных учреждений и организаций, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти Орловской области и органов местного самоуправления, а также общественных организаций и жителей Орловщины», — пояснили в пресс-службе.

Внести свой вклад можно до 26 июля 2019 года. Предложения принимаются по адресу: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 16, а также по электронной почте econadzor@adm.orel.ru. Подробная информация по телефону: (4862) 45-48-81.

Напомним, чиновники обладминистрации исполняют решение суда, обязавшего их переиздать Красную книгу. Как ранее сообщила прокуратура Орловской области, она не переиздавалась с 2015 года. Не был утвержден и перечень объектов животного и растительного мира, подлежащих включению в Красную книгу.

По фактам Орловский природоохранный межрайонный прокурор внес представление в адрес руководителя управления экологической безопасности и природопользования. Однако «меры к фактическому устранению нарушений приняты не были».

Поэтому прокурор обратился с административным исковым заявлением в суд, который обязал департамента контрольной и надзорной деятельности «обеспечить проведение установленных законодательством мероприятий по ведению Красной книги Орловской области».

ИА «Орелград»