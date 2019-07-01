Клычкова на два года окружат студентками

Утвержден состав Студенческого совета при губернаторе.

Соответствующее распоряжение издал Вадим Соколов на правах исполняющего обязанности главы региона. Он утвердил персональный состав Студенческого совета при губернаторе Орловской области сроком на два учебных года.

В совет включено восемь человек, обучающихся в разных вузах региона. Примечательно, что шесть из них – это студентки. Лишь два молодых человека будут представлять в совете интересы своих вузов. Юношей делегировали Орловский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I и Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Студенческий совет является совещательным коллегиальным органом, «представляющим интересы студенческой молодежи во взаимоотношениях с органами власти, предприятиями, учреждениями и организациями».

Его основными задачами являются разработка предложений по основным направлениям молодежной политики, анализ проблем студенческой молодежи, поиск путей и методов их решения, а также пропаганда и популяризация высшего образования в молодежной среде.

ИА «Орелград»