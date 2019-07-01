В Орловской области автомобиль сбил своего водителя

И врезался в припаркованный «Рено Логан».

Водитель автомобиля GreatWall попал под колеса своей машины, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Любопытно, что ведомство не сообщает, в каком населенном пункте произошло ДТП. Известны лишь время адрес — 30 июня в 12 часов на территории возле дома №4 по улице Ленина. 69-летний водитель «допустил самопроизвольный откат» своего автомобиля. Иномарка сбила его, а затем врезалась в «Рено Логан», припаркованный рядом.

«В результате ДТП водитель автомобиля GreatWall получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»