Залогин стал главным борцом с онкологией в Орловской области

Утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями.

Соответствующее постановление издало правительство региона. Из документа следует, что программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» создана на основе паспорта регионального проекта. Ее действие рассчитано до 2024 года. Главная задача – снизить показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, то есть тех, кто умер в течение первого года с момента установления диагноза.

Доля таких больных в 2018 году в Орловской области составила 28,7 процента. Для сравнения, в целом по России показатель составляет 22,5 процента. Отметим, что в структуре смертности в Орловской области новообразования занимают второе место после болезней сердечно-сосудистой системы. Заболеваемость за последние 10 лет значительно возросла. Прирост по сравнению с 2007 годом составил 42,5 процента.

Специалисты говорят, что в регионе сохраняется высокий показатель запущенности при обращении в онкодиспансер. У многих заболевание диагностируется уже на IV стадии. Одна из причин – нежелание самих жителей региона своевременно проходить обследование. Бороться с этим планируют при помощи листовок, памяток и буклетов.

Другая причина – высокий износ и простой оборудования. Как следует из паспорта программы, большинство аппаратов имеют 100-процентный износ, но списан только один из них. Так, в онкологическом диспансере с 2014 по 2018 годы было проведено 16 894 КТ-исследований при 121 днях простоя оборудования в связи с технической неисправностью, 1 916 МРТ- исследования при 774 днях простоя оборудования.

В 2018 году процент использования «тяжелого» диагностического и терапевтического оборудования (КТ, МРТ и радиотерапевтического оборудования) в двусменном режиме достиг 50 процентов. Программой предусмотрена закупка техники.

Добавим, что ее ответственным исполнителем назначен руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

ИА «Орелград»

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