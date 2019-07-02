Подмосковная фирма снесет аварийные дома в Советском районе Орла

2.7.2019 | 15:12 Новости, Общество

Мэрия заключит контракт с ООО «Спецстройогнеупор».

ООО «Спецстройогнеупор» из подмосковного города Электросталь выиграла аукцион на право развития застроенных территорий в Орле. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Компании предстоит снести шесть аварийных домов, ограниченных улицей Полесской, улицей Лескова и переулком Лескова. Сегодня, 2 июля, «Спецстройогнеупор» подпишет контракт с администрацией Орла. Документ уже ратифицировало городское управление градостроительства и архитектуры.

«Условия договора обязывают застройщика в течение шести месяцев с даты подписания разработать проект планировки территории, в течение двух лет передать в муниципальную собственность 15 благоустроенных жилых помещений общей площадью не менее 800 кв.м для предоставления гражданам, выселяемых из муниципальных жилых помещений», — говорится в пресс-релизе.

ИА «Орелград»

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