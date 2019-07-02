Таксист ограбил орловчанку и выкинул ее из машины

2.7.2019 | 15:39 Новости, Происшествия

Мужчину нашли в кратчайшие сроки.

В Орловской области таксист избил женщину и, сняв с нее обручальное кольцо, выкинул из машины. Разбойное нападение раскрыли сотрудники МВД.

Пассажирка рассказала об инциденте в больнице. Она ехала в такси из Орла в Ливенский район. По пути, в Свердловском районе, мужчина избил ее и похитил обручальное кольцо. Затем он высадил женщину и уехал с ее вещами и деньгами.

Преступление помогли раскрыть сотрудники уголовного розыска. Сначала они установили машину, а потом и ее владельца – им оказался 38-летний житель Орловского района. Кстати, он ранее был судим.

Разыскать мужчину не составило труда. Он заявил, что пассажирка была пьяна. Во время поездки у них случился конфликт, который и завершился разбойным нападением.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемый задержан. Полицейские изъяли у мужчины часть похищенного у потерпевшей имущества. Ведется расследование», — сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2019 год

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