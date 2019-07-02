В Детском парке починят деревянный мост

2.7.2019 | 16:29 Новости, Общество

Планируют уложиться до 5 августа

В Орле отремонтируют деревянный мост через реку Орлик, который соединяет территорию возле стелы и Детский парк. Об этом сообщил и. о. начальника УКХ Дмитрий Фролов на совещании 2 июля.

«[Глава администрации Орла] Александр Муромский отметил, что в День города большое количество людей передвигается в центральной части города, в том числе и по этому мосту. Поэтому УКХ дано поручение принять все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей и ко Дню города устранить дефекты», — рассказала пресс-служба администрации Орла.

Жители города неоднократно обращали внимание на плохое состояние моста. В какую сумму обойдется ремонт, не уточняется.

Напомним, вечером 9 мая 2010 года на деревянном мосту произошло ЧП. Один из пролетов рухнул, не выдержав толпы. В воде оказались пять человек, в том числе годовалый ребенок. Никто не пострадал.

ИА «Орелград»

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