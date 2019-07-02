В Орловской области изменят закон о выборах

2.7.2019 | 12:19 Новости, Политика

В регионе на местных выборах разрешат голосовать вахтовикам.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении утвердили поправки в закон «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области».

Так, он будет дополнен новой нормой, которая разрешает участковым избирательным комиссиям включать в список для голосования избирателей по месту их временного пребывания и по их личному письменному заявлению. Оно подается не позднее чем за три дня до дня голосования.

После принятия закона в такой список можно будет включать не только избирателей, находящиеся в местах временного пребывания и работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы или на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности смены, но и избирателей, работающих вахтовым методом.

Кроме того, норма распространяется на военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части.

ИА «Орелград»

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