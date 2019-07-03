Клычков щедро раздал бюджетные деньги

В регионе подвели итоги конкурса для общественников.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил распределение субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в 2019 году.

Самая щедрая субсидия досталась общественной организации «Орловская областная федерация каратэ». Она получит из бюджета региона 380 тысяч рублей. Напомним, ее руководителем является Олег Кошелев, действующий депутат Орловского облсовета.

В списке получателей есть и другие известные фамилии. Например, региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» получит 375 тысяч рублей. Руководителем является Иван Мосякин, занимавший множество высоких постов, включая пост председателя Орловского облсовета народных депутатов.

Ассоциация общественных объединений «Общественный союз Орловской области» (руководитель Нина Лыгина) – получит 350 тысяч, региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (Сергей Мальфанов) – 300 тысяч, общественная организация «Союз женщин Орловской области» (Ирина Сафонова) – 375 тысяч.

Не обошли вниманием и казаков. Так, Клычков выделил субсидии Орловскому отдельскому казачьему обществу войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», а также хуторским казачьим обществам Новосильского района, города Мценска, поселка Залегощь и обществу «Лаврово» Орловского отдельского казачьего общества.

ИА «Орелград»