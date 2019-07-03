В Орле глава отдела полиции отказалась выполнить требования прокурора

В результате «сопротивления» была искажена статистика преступлений.

Подробности сообщили в прокуратуре Орловской области. Сообщается, что на начальника отдела начальника отдела по расследованию преступлений Железнодорожного района было заведено административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).

Материалы рассмотрел мировой суд. В результате женщину признали виновной и наказали штрафом в размере 2 тысячи рублей. Поводом стало «неисполнение требования устранить выявленные нарушения в сфере уголовно-правовой статистики».

Ранее прокуратура Железнодорожного района установила, что по трем уголовным делам следователями отдела полиции не были выставлены корректирующие карточки с заполненными реквизитами. В установленный срок эти карточки в прокуратуру района и в ИЦ УМВД России по Орловской области так и не были представлены. По мнению надзорного органа, это повлекло за собой «искажение федеральной формы статистического наблюдения».

«В настоящее время нарушения устранены», — добавили в прокуратуре.

«Сотрудница СУ УМВД России по г. Орлу, допустившая нарушение, будет привлечена к дисциплинарной ответственности», — сказали в пресс-службе областного управления МВД.

ИА «Орелград»