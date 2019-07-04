«Мы любим и уважаем свой город»: орловский краевед ответила Лежневу

Писатель, краевед Елена Ашихмина прокомментировала в Facebook спор советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и эксперта ЮНЕСКО Светланы Свеженцевой.

Напомним, женщина устроила одиночный пикет против фонтана в сквере Ермолова. Чиновник вышел к ней и заявил, что манифестанты «ничего не сделали, чтобы любить» Орел.

«Они пришли и они делают. Ленинскую уже сделали. И тоже никому не давали рта открыть. Мы любим и уважаем свой город. И потому мы против того, чтобы в исторической его части, там где мы видим Лескова с его героями напротив гимназии, где он учился, где стоит ротонда и церковь 1801 года, описанная Лесковым, Буниным и Андреевым, где мы видим в окружении деревьев героя Бородина и Тарутинского маневра (героя своего города) Ермолова, где наконец появился парк, мы, те, кто любит свой город, мы против того, чтобы тут был сухой фонтан. Современный фонтан не вписывается в скромный, но оформленный и любимый городской уголок. Пусть будет фонтан. Но только не здесь. Пусть люди смотрят кино в фонтане где-либо еще; ведь на окраинах тоже люди, и им нужны знаковые объекты. Пусть нам оставят то, что есть», — написала Ашихмина.

Писатель добавила: если дать представителям власти делать все, что они хотят, то когда-нибудь на месте слияния Оки и Орлика появится торговый центр или вертолетная площадка.

«И нам скажут на повышенных тонах: вы тут маячите возле нашего входа, а мы делаем», — заключила краевед.

ИА «Орелград»

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