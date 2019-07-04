Орловцев предупредили о новом виде мошенничества в интернете

Неизвестные представляются сотрудниками налоговой службы.

О новом виде мошенничества жителей Орловской области предупреждает Федеральная налоговая служба. Оно совершается неизвестными при помощи интернета.

Как сообщается на сайте регионального управления ФНС, гражданам приходят электронные письма о том, что у них якобы накопилась большая сумма неиспользованных налоговых вычетов, которые можно получить. Механизм довольно прост, но не каждый может вовремя распознать ловушку.

«Перейдя по ссылке, пользователь регистрируется на сайте Департамента социального обеспечения, — говорится в предупреждении ФНС. — После якобы проверки система сообщает, что общая сумма социальных выплат составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть личный социальный счет. На сайте обещают, что на счет будет перечислена уже накопленная сумма, а также регулярные социальные выплаты. Необходимо только оплатить ведомственную пошлину в размере 320 рублей, а также ввести реквизиты своей банковской карты. Для убедительности на сайте опубликованы комментарии «благодарных» пользователей».

Однако все это не более чем уловка мошенников. Налоговые вычеты действительно можно получить, но для этого существует совершенно другой механизм. Кстати, ознакомиться с ним можно на сайте ФНС. Вычет – это часть уплаченного налога на доходы физических лиц, которую можно вернуть, если потрачены деньги на лечение, обучение, покупку недвижимости и другое.

«Для получения налогового вычета необходимо представить налоговую декларацию, — пояснили в ФНС. — Это можно сделать лично в налоговой инспекции, отправить декларацию по почте или в электронной форме, в том числе, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Независимо от способа подача декларации в налоговый орган и получение вычета бесплатны: никаких пошлин и других платежей не требуется».

ФНС также подчеркивает, что не рассылает сообщения о неиспользованных суммах налоговых вычетов и никакого отношения к указанным письмам не имеет.

ИА «Орелград»