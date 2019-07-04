Парахин объяснил, почему в Орле плохо пахнет

4.7.2019 | 10:40 Новости, Общество

Причина дурного запаха кроется в соковых парах.

Дискуссия развернулась в облсовете, где перед народными избранниками выступил руководитель департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин. Как сообщили в парламентской пресс-службе, он представил доклад о работе Орловского ветсанутильзавода. Именно это предприятие уже на протяжении нескольких лет орловцы подозревают в скверных выбросах, которые иногда портят воздух в областной столице.

Чиновник рассказал парламентариям, что причина неприятных запахов была найдена при тщательном изучении технологии производства. Сообщается, что она крылась в прямом выбросе соковых паров, которые не проходили очистку.

«В настоящее время данная проблема практически устранена, — считает Геннадий Парахин. — Установлено оборудование по конденсации паров, которое полностью исключает технологические выбросы».

Впрочем, чиновник признал и то, что неприятный запах из города полностью не исчез. Объяснил он это выбросами при приеме сырья — на заводе не предусмотрены площадки для разгрузки. Впрочем, предприятие готовится к модернизации, и этот недостаток обещают устранить.

Кстати, по оценкам регионального правительства, для полной модернизации производства потребуется 60-80 миллионов рублей. Кроме того, власти прорабатывают вопрос о реорганизации завода – его хотят преобразовать в акционерное общество или в общество с ограниченной ответственностью. Это означает, что нынешний ГУП частично перейдет в частные руки.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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