Повышение тарифов на проезд признано незаконным

УФАС поставило точку в деле перевозчиков города Мценска.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Как уже рассказывал «Орелград», оно было возбуждено в феврале 2019 года на основании материалов, поступивших из Мценской межрайонной прокуратуры. Последняя заподозрила местных перевозчиков в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело к одновременному росту стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Дело в том, что в Мценске плата за проезд с 1 февраля 2019 года одновременно на всех маршрутах возросла с 17 рублей до 20 рублей. Все они обслуживаются автобусами, которые принадлежат трем индивидуальным предпринимателям. Последние представили в УФАС письменные пояснения. Рост цен они объяснили увеличением затрат на топливо, ГСМ и запасные части, заработную плату, а также повышением тарифов на электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, они посетовали но новшества законодательства, в соответствии с которыми автобусы должны быть оснащены за счет перевозчика тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Антимонопольная служба выяснила, что 18 января 2019 года было проведено собрание перевозчиков города Мценска. На нем присутствовали все три ИП. Они рассмотрели три варианта повышения платы за проезд: до 20, до 21 и до 22 рублей. Остановились на первом варианте. В УФАС сослались на пункт 1 части 1 статьи 11 «Закона о защите конкуренции». Он устанавливает запрет на соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между теми, кто работает на одном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе к установлению или поддержанию цен и тарифов.

Индивидуальные предприниматели, работающие на рынке внутригородских перевозок пассажиров, являются конкурентами. Поэтому они должны самостоятельно устанавливать тарифы на проезд, а не договариваться друг с другом.

Комиссия признала факт нарушения закона и выдала всем трем ИП предписания «о прекращении участия в антиконкурентном соглашении, одновременно установившим тариф на услугу перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории г. Мценска с 01.02.2019 в размере 20 рублей».

Кроме того, решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

ИА «Орелград»