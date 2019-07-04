Ремонт дворов Орла обернулся уголовными делами

4.7.2019 | 13:26 Новости, Общество

Прокуратура обнародовала итоги проверки

Прокуратура Орловской области инициировала возбуждение двух уголовных дел по фактам мошенничества при ремонте дворов в Орле. Об этом сообщили в ведомстве.

Прокуроры проверяли реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» на территории региона в 2017-2018 гг.

«вВыявлены факты отсутствия надлежащего контроля со стороны органов местного самоуправления и муниципальных заказчиков за качеством проводимых работ и соблюдением подрядчиками сроков, предусмотренных в заключенных в рамках программы контрактах. В ряде случаев к муниципальным контрактам не были приложены соответствующие технологические карты. Установлены факты неуведомления подрядчиками муниципальных заказчиков о выполнении работ субподрядными организациями, а также выполнения подрядчиками некачественных работ и несоблюдения сроков, предусмотренных контрактами», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В 29 случаях дворы принимала комиссия без жителей домов. Они не смогли высказать претензии по выполненным работам. «Управление капитального строительства» и «Управление коммунальным хозяйством» не контролировали подрядчиков. Те, в свою очередь, срывали сроки, делали некачественный ремонт – а чиновники принимали его и платили.

Представления от прокуратуры получили глава администрации Орла Александр Муромский, начальник УКС Сергей Костиков и глава УКХ Дмитрий Фролов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования