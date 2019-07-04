Ремонт дворов Орла обернулся уголовными делами

Прокуратура обнародовала итоги проверки

Прокуратура Орловской области инициировала возбуждение двух уголовных дел по фактам мошенничества при ремонте дворов в Орле. Об этом сообщили в ведомстве.

Прокуроры проверяли реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» на территории региона в 2017-2018 гг.

«вВыявлены факты отсутствия надлежащего контроля со стороны органов местного самоуправления и муниципальных заказчиков за качеством проводимых работ и соблюдением подрядчиками сроков, предусмотренных в заключенных в рамках программы контрактах. В ряде случаев к муниципальным контрактам не были приложены соответствующие технологические карты. Установлены факты неуведомления подрядчиками муниципальных заказчиков о выполнении работ субподрядными организациями, а также выполнения подрядчиками некачественных работ и несоблюдения сроков, предусмотренных контрактами», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

В 29 случаях дворы принимала комиссия без жителей домов. Они не смогли высказать претензии по выполненным работам. «Управление капитального строительства» и «Управление коммунальным хозяйством» не контролировали подрядчиков. Те, в свою очередь, срывали сроки, делали некачественный ремонт – а чиновники принимали его и платили.

Представления от прокуратуры получили глава администрации Орла Александр Муромский, начальник УКС Сергей Костиков и глава УКХ Дмитрий Фролов.

ИА «Орелград»